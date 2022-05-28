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В Италии назвали кризис на Украине «войной» НАТО против РФ

Итальянский журналист Д’Орси назвал кризис на Украине «войной» НАТО против России
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Фото: Global Look Press/Xinhua/ZUMAPRESS.com
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Конфликт на Украине представляет собой «войну» Североатлантического альянса (НАТО) против России. К такому мнению в эфире телеканала La7 пришел итальянский журналист и историк Анджело Д'Орси.

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«Как бы то ни было, это война НАТО против России», — указал историк.

Он также считает, что ограничительные меры против Москвы были неэффективным и неправильным шагом, ведь они в первую очередь сказались на западных странах, инициировавших рестрикции.

«Мы сами станем жертвами санкций, и уже ими стали. То есть мы должны посчитать и сравнить наши потери от санкций и потери России», — высказался Д'Орси.

Помимо этого, журналист заявил, что не считает НАТО оборонительным блоком. По его мнению, альянс — это военная организация, которая ведет себя агрессивно. Так, Д'Орси напомнил, что этот блок нарушал международное право во время конфликтов в Ираке, Ливии, Сирии и Югославии.

Схожую позицию высказала 27 мая главный редактор американского еженедельника The Nation Катрина ванден Хювел. По ее словам, Соединенные Штаты и НАТО сами ведут опосредованное противостояние против России.

Ранее, 24 мая, американский конгрессмен Сет Мултон выразил мнение, что конфликт на Украине — это опосредованная война стран Запада с Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение на Украину. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое на Украину, будет законной целью для российских военных, которые участвуют в проведении спецоперации по защите Донбасса.

27 мая экономист Джон Росс заметил, что Соединенные Штаты и их партнеры по G7 сознательно не сказали, что на продовольственный кризис негативно повлияли антироссийские санкции. Автор статьи сделал вывод, что экспортные ограничения Украины — это не главная причина ухудшения ситуации. Гораздо более мощной причиной являются западные санкции, введенные в отношении российского экспорта, подчеркнул эксперт.

Как заявил 21 мая сенатор Алексей Пушков, мирового кризиса могло не быть вовсе, если бы Запад предоставил России гарантии безопасности и не стал бы пытаться задушить ее экономику с помощью рестрикций.

Западные страны начали вводить санкции после того, как Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе.

В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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