Соединенные Штаты и их партнеры по G7 сознательно не сказали, что на продовольственный кризис негативно повлияли антироссийские санкции. Такое мнение выразил экономист Джон Росс в материале для Asia Times.

По словам Росса, G7 («Большая семерка», включающая Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Великобританию и Соединенные Штаты) ложно утверждала, что причиной продовольственного кризиса была, прежде всего, «Россия, блокирующая пути выхода украинского зерна».

«Это заявление G7 намеренно искажает нынешний глобальный продовольственный кризис. Вместо того, чтобы пытаться разрешить этот кризис, США и остальная часть G7 использовали эту возможность для дальнейшей пропаганды на Украине», — говорится в материале.

Автор статьи сделал вывод, что экспортные ограничения Украины — это не главная причина ухудшения ситуации.

«Гораздо более мощной причиной являются западные санкции, введенные в отношении российского экспорта», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится почти в три раза больше мирового экспорта, чем на Украину, 18% по сравнению с 7%.

Кроме того, упоминается в материале, Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений, а Беларусь, которая также сталкивается с западными санкциями, также является крупным поставщиком — вместе на них приходится более 20% мировых поставок.

Таким образом, считает аналитик, западные государства вводят в заблуждение мировое сообщество. Эксперт добавил, что до настоящего кризиса цен около 10% населения планеты, или 800 млн человек испытывали нехватку продовольствия. В 2019 году 27 млн человек оставались на грани голода, сейчас этот показатель составляет 44 млн.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

Москва не согласна со всеми подобными обвинениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в частности, ответив на обвинения, заявил, что именно действия Запада препятствуют фрахту судов и вывозу зерна.

Как заявил 21 мая сенатор Алексей Пушков, мирового кризиса могло не быть вовсе, если бы Запад предоставил России гарантии безопасности и не стал бы пытаться задушить ее экономику с помощью рестрикций.

18 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна. В ответ на это в МИД РФ заявили, что Россия откроет доступ к портам после снятия санкций в отношении России.

В ответ на это 26 мая Соединенные Штаты исключили возможность отмены антироссийских санкций в обмен на содействие в вывозе зерна с Украины.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.