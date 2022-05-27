Небензя объяснил отказ РФ поддержать резолюцию по санкциям против КНДР

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что предлагать новые санкции против КНДР на фоне вспышки коронавируса в республике безответственно.

«К сожалению, COVID-19 все-таки проник в КНДР несколько недель назад. Эпидемиологическая ситуация там крайне сложная. Мы считаем, что совершенно безответственно предлагать новые санкции тогда, когда северокорейцы столкнулись с вызовом, который, наоборот, должен был бы позволить нам рассмотреть возможность оказания помощи стране для его преодоления», — сказал дипломат.

Он напомнил, что Россия неоднократно называла введение новых санкций против КНДР – тупиковым путем.

«В принципиальном плане мы неоднократно говорили о том, что введение новых санкций против КНДР – это тупиковый путь. Подчеркивали ошибочность, неэффективность и бесчеловечность санкционного давления на Пхеньян», — заявил Небензя.

Ранее в этот день Россия и Китай использовали право вето при голосовании в Совет Безопасности (СБ) ООН по проекту резолюции США, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР. Таким образом, документ не принят.

О том, что 26 мая пройдет заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения очередных испытаний баллистических ракет КНДР, сообщалось накануне. В его рамках прошло голосование по проекту американской резолюции.

Созвать саммит было решено на фоне очередных ракетных испытаний КНДР. Так, Северная Корея утром 25 мая выпустила по направлению Японского моря одну за другой три баллистические ракеты. Японский министр обороны Нобуо Киси от лица страны заявил, что ракетные пуски КНДР сразу после визита американского президента Джо Байдена в Сеул и Токио можно считать прямой провокацией.

25 марта Вашингтон заявил, что Совету Безопасности ООН стоит рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд выразила мнение, что СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.

При этом власти Северной Корее сообщают о вспышке COVID-19 в стране, которую впервые зафиксировали 12 мая. Тогда лидер КНДР заявил, что в стране «внезапно» возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни.

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.