В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности

В Крыму до 10 июня будет действовать «желтый» уровень террористической опасности. Об этом 26 мая в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Так, он продолжит действовать на территориях городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов.

Кроме того, по словам главы республики, режим действует на объектах региональных министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

«На всей территории Республики Крым сохраняется спокойная обстановка, ситуация находится под полным контролем органов власти, а безопасность обеспечивается правоохранительными органами и силовыми структурами», — уточнил он.

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