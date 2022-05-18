Село Алексеевка в Курской области снова обстреляли со стороны Украины

В Курской области село Алексеевка Глушковского района 18 мая попало под минометный обстрел со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Судя по всему, противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали. Развернуться этой атаке ответный огонь наших пограничников и военных не дал», — написал он.

Глава области уточнил, что в результате инцидента повреждений и пострадавших нет.

Это же село было обстреляно накануне. По информации Старовойта, стрельба велась из крупнокалиберного оружия со стороны Украины. Были повреждены вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома. Никто из жителей населенного пункта не пострадал. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.

В тот же день глава региона сообщил об обстреле территории сахарного завода приграничного поселка Теткино. Он отметил, что огонь противника был подавлен ответными действиями пограничников и военных. Никто не пострадал.

11 апреля на фоне украинских провокаций в нескольких регионах России был введен «желтый» уровень террористической опасности. Так, он действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.