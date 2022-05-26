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Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых, чтобы поддержать спрос

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Банка России снизил ключевую ставку на 300 базовых пунктов, до 11% годовых. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба регулятора.

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По информации Банка России, наблюдается значительное замедление текущих темпов роста цен. Кроме того, динамика обменного курса рубля способствует ослаблению инфляционного давления.

Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, при этом, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%.

Регулятор допускает возможность снижения ключевой ставки в будущем. Следующее заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться этот вопрос, запланировано на 10 июня 2022 года.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — говорится в сообщении.

Как рассказал «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов, снижение процентной ставки приведет к снижению ставок по депозитам и кредитам. Он отметил, что пока ставки по депозитам остаются привлекательными, несмотря на то что произошло значительное снижение с пиковых значений конца февраля.

В то же время руководитель аналитического центра Forma Ольга Павлик рассказала «Известиям», что в первую очередь положительный эффект от снижения ключевой ставки почувствуют застройщики. По ее словам, теперь девелоперы смогут снизить затраты на субсидирование ипотеки для своих программ. Но для покупателей стоимость кредитов по спецпрограммам от застройщиков останутся прежними, объясняет она. По словам Павлик, более заметен эффект от снижения ключевой ставки и последующим за этим снижением ставки по ипотеке будет на вторичном рынке, что повлечет за собой и активизацию на первичном рынке.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что такое решение регулятора сделает доступнее займы для бизнеса и непосредственно для россиян. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил мнение, что у Банка России есть возможности для нового снижения ключевой ставки в начале июня.

Как рассказал «Известиям» аналитик TeleTrade Алексей Федоров, на фоне резкого снижения ключевой ставки банки будут корректировать условия по кредитам и депозитам. Так, к концу июня максимальная ставка по вкладам может уменьшиться до 10–10,5%, а в течение лета стабилизироваться на уровне 9–10%, оценил аналитик.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Тогда регулятор отметил, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения.

До этого, в конце февраля, на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России поднял базовую ставку до 20% годовых, позже, 11 апреля, снизил до 17% годовых.

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