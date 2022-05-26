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«Автотор» вернется к сборке машин после доставки комплектующих из ЕС

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Предприятие российского автохолдинга «Автотор» в Калининграде продолжит сборку автомобилей после доставки комплектующих, которые задержались в Европе. Об этом в среду, 25 мая, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов после заседания президиума Госсовета в Москве.

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«Не так давно мы нашли решение по контейнерам [с комплектующими], которые везли из Европы, которые там временно застряли. Сейчас довозят эти контейнеры, и они, «Автотор», выйдут, вернутся, доработают на тех остатках, которые пока находились в Европе», — заявил Алиханов журналистам.

В данный момент на предприятии работают подразделения, которые в штатном режиме поддерживают жизнеобеспечение производственной инфраструктуры завода.

Завод «Автотор» среди прочего занимается сборкой автомобилей марок Kia и Hyundai.

24 мая гендиректор компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что предприятие запустит производство автомобилей в начале июня. Он подчеркнул, что одной из основных задач компании является сохранение коллектива.

16 мая сообщалось, что доля Renault в «АвтоВАЗе» передана подведомственному Минпромторгу РФ институту НАМИ, который будет владеть 67,69% акций предприятия. Оставшиеся акции сохранит «Ростех». При этом «АвтоВАЗ» продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Это решение было принято еще в конце апреля. Как объяснил глава Минпромторга Денис Мантуров, компания Renault приняла решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.

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