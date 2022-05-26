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Госсекретарь США заявил об отсутствии стремлений к конфликту с Китаем

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Администрация США не стремится ни к конфликту, ни к холодной войне с Китаем. Об этом 26 мая заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Мы не ищем ни конфликта, ни новой холодной войны [с Китаем]. Напротив, мы намерены избежать и того и другого. Мы не стремимся блокировать роль Китая в качестве крупной державы, не хотим мешать Китаю или любой другой стране развивать свою экономику или продвигать интересы своего народа», — говорится в распространенных пресс-службой Госдепартамента выдержках из речи Блинкена.

Шеф американской дипломатии изложит ключевые положения курса администрации США в отношении Китая позднее в четверг.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в стремлении контролировать критически важные объекты инфраструктуры Запада, такие как сети 5G.

В то же время официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Столтенберг уже на протяжении некоторого периода времени «непрерывно безосновательно критикует и осуществляет клеветнические нападки на Китай, оспаривая политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику Китая», передает «Газета.Ru». Дипломат подчеркнул, что КНР резко осуждает и решительно выступает против подобных комментариев со стороны генсека НАТО.

До этого, 16 мая, первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил «Известиям», что США не оставляют надежду создать вокруг России и Китая ореол стран-изгоев. По словам парламентария, на фоне украинского кризиса Вашингтон решил ограничить доступ к своей внутренней информации, поскольку совсем не заинтересован делиться ею с РФ и КНР.

8 мая российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Китай готовится к «высококонфликтному» XXI веку на фоне попыток западных стран воссоздать мир «под себя».

За день до этого США заявили о Китае как об основном сопернике страны.

10 апреля Синьхуа сообщило, что США вместе с НАТО подло разыгрывают «китайскую карту» и пытаются провоцировать Пекин. По мнению автора статьи, американская сторона пытается опорочить КНР, преувеличивая «китайскую угрозу», чтобы создать пространство для дальнейшего подавления страны.

23 марта Столтенберг заявил, что Китай распространял ложь об Украине и НАТО, чем оказывал политическую поддержку России. Кроме того, по его словам, Китай впервые поставил под сомнение основные принципы безопасности.

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