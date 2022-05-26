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Украинские националисты обстреляли из «Ураганов» село в Херсонской области

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Фото: РИА Новости
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Село Нововоскресенское Херсонской области подверглось обстрелу украинских националистов. Как сообщили в Министерстве обороны РФ 26 мая, огонь велся 220-миллиметровыми кассетными боеприпасами дистанционного минирования из реактивной системы залпового огня «Ураган».

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«Всего по населенному пункту подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистами были выпущены две неуправляемые ракеты, которые несли более 600 противопехотных мин ПФМ-1С», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал, однако людям был нанесен материальный ущерб.

Ранее, 23 мая, военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал обстрелянный двор жилого дома в городе Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР). Помимо этого военкор показал трансформаторную подстанцию, за дверью которой, по его словам, лежит неразорвавшаяся ракета от системы «Ураган».

Накануне, 22 мая, штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что украинские войска обстреляли здание больницы в Ясиноватой, расположенное по улице Школьная.

В тот же день корреспондент «Известий» рассказал, что украинские военные открыли огонь из танка по зданию гимназии в городе Рубежное в ЛНР. В результате обстрела часть помещений была разрушена.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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