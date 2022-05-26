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Лукашенко назвал истинные цели НАТО у границ Белоруссии

Лукашенко отметил, что у границ Белоруссии НАТО ведет разведку возможного театра военных действий
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Мероприятия, которые проводит НАТО вокруг границ Белоруссии, являются разведкой и освоением театра военных действий. Об этом 26 мая заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе совещания в минобороны по вопросам обеспечения военной безопасности.

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«Мы видим истинные цели проводимых натовцами мероприятий. По сути, это разведка и освоение возможного в будущем театра военных действий», — цитирует его БелТА.

20 мая премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что Минск фиксирует наращивание воинского контингента НАТО на западной границе страны. Он отметил, что по этой причине Белоруссия принимает меры по подготовке к защите суверенитета и безопасности государства на случай, «если придется отвечать».

10 мая начальник генштаба вооруженных сил Белоруссии, первый замминистра обороны страны Виктор Гулевич заявил, что республика развернет силы специальных операций на трех тактических направлениях, в том числе и у границы с Украиной.

Еще в конце апреля в белорусском ведомстве отмечали, что Североатлантический альянс рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный театр для своих военных действий. Таким образом ведомство охарактеризовало планы НАТО по проведению крупнейших военных учений DE22.

В настоящее время НАТО проводит масштабную серию учений, в маневрах участвуют до 40 тыс. военнослужащих из 30 стран — участниц альянса. В ходе учений отрабатывается переброска из США в Европу дивизии и развертывание группировки войск на арктическом, западном и юго-западном направлениях. Учения должны завершиться 27 мая.

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