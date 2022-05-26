Суд в Молдавии 26 мая рассмотрит меру пресечения экс-президенту Додону

Районный суд Кишинева в четверг, 26 мая, рассмотрит меру пресечения экс-президенту Молдавии Игорю Додону. Об этом сообщили в пресс-службе Соцпартии.

«Сегодня там (в суде. — Ред.) будет рассматриваться дело Игоря Додона. Прокуроры требуют поместить его под арест на 30 суток», — говорится в сообщении.

24 мая Додона задержали на 72 часа, его заподозрили в госизмене и коррупции, сообщили в Генпрокуратуре республики. Исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова указала, что по итогам обысков у экс-президента были задержаны два человека, включая политика.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что РФ обеспокоена преследованием политиков, выступающих за дружеские отношения с РФ, однако расследование — внутреннее дело Молдавии.

В молдавской Соцпартии обыски в доме Додона назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика.