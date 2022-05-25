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Эксперты дали советы школьникам по диетическому питанию перед ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и других тестов ученики должны уделить должное внимание режиму питания, который наряду со сном поможет справиться со стрессом. Диетологи в среду, 25 мая, дали несколько советов по выбору рациона.

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«Режим питания имеет большое значение, потому что длинные голодные периоды времени сопровождаются выбросом гормона стресса — кортизола, при котором теряется не только внимание, но и оставляет желать лучшего память. Трудно будет загрузить память нужной информацией, а потом еще и выдать ее на экзамене, поэтому должны быть всего 2–3 часа разброса между едой», — сообщила в беседе с «РИА Новости» диетолог Маргарита Королева.

С ней согласна эндокринолог Майа Рау, подчеркнувшая при этом особую роль сбалансированного завтрака со сложными углеводами. Они обеспечивают школьника зарядом энергии, так как перевариваются медленнее, чем сладости. Представитель последних — шоколад — не активирует мозговую деятельность. Все подобные рассуждения, по словам эксперта, являются мифом.

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Если в день перед экзаменом аппетит ребенка снижается, не нужно заставлять его есть. Вместо этого следует дать необходимое количество пищи и позаботиться о перекусе. Маргарита Королева предложила давать мягкие кусочки мяса и грецкий орех.

24 мая преподаватель и эксперт сервиса «СберУслуги» Кристина Федонина рассказала, как помочь школьникам подготовиться к экзаменам и снизить риск развития паники, которой совсем избежать не получится. Важно в начале ЕГЭ ознакомиться со всем перечнем вопросов и грамотно распределить свои силы. Первоначально можно пропустить те вопросы, ответы на которые неизвестны.

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