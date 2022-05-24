Преподаватель назвала пять способов подготовиться к ЕГЭ

В преддверии экзаменов многие выпускники могут столкнуться с сильным волнением в процессе подготовки. Преподаватель и эксперт сервиса СберУслуги Кристина Федонина рассказала, как помочь школьникам подготовиться к экзаменам и справиться со стрессом.

По словам специалиста, волноваться перед экзаменом нормально, поэтому полностью избежать паники не получится. Однако научиться справляться со стрессом, чтобы он не мешал подготовке, возможно.

Во-первых, следует понять, по какому принципу ставится оценка за экзамен. Перед ЕГЭ нужно еще раз ознакомиться с критериями, по которым будет оцениваться экзаменационная работа, чтобы разработать свою стратегию решения заданий. Это можно сделать на сайте ФИПИ (Федерального института педагогических измерений).

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Также важно разработать стратегию решения задач. На экзамене нужно изучить весь список вопросов и правильно рассчитать свои силы.

«Если попался сложный вопрос, не стоит на нем зацикливаться и терять время. Идите дальше и решайте следующие задания. Если после решения основной части заданий хватает времени — вернитесь к пропущенным и снова попробуйте их решить. Время на решение экзаменационного теста рассчитано так, что его должно хватить на выполнение всех заданий», — пояснила Федонина.

Перед самими экзаменом лучше отдохнуть и не перегружать себя информацией. Так, за один-два дня до экзамена не надо читать и решать тесты. Специалист рекомендовала расслабиться и заняться чем-то приятным. Это поможет не только отвлечься от навязчивых мыслей, но и в автоматическом режиме структурировать ту информацию, которая была получена за время подготовки.

«Часто мы боимся неизвестности. Перед экзаменом происходит то же самое — мы не знаем, какие вопросы попадутся, как мы на них ответим, как вообще будет проходить сам процесс. Справиться с этим чувством тревоги поможет простое упражнение: представьте, что экзамен уже сдан, ничего критического не произошло, вы справились. Такое простое упражнение поможет снизить уровень стресса и с более холодной головой решать экзаменационные задачи», — добавила Федонина.

Осознанное дыхание позволит избавиться от лишнего стресса и успокоиться. Рекомендуется освоить различные дыхательные техники, например дыхание на четыре такта, которое работает по следующей формуле: вдох — задержка дыхания — выдох — задержка дыхания, где каждый из этапов длится четыре секунды.

18 апреля было опубликовано исследование образовательной компании MAXIMUM Education, согласно которому почти половина (42%) 11-классников из России не определились на сегодняшний день с профессией. Также школьники рассказали и о предметах, которые они выбрали на ЕГЭ. В пятерке лидеров по выбору у подростков предметов стали: профильная математика, обществознание, иностранный язык, информатика и физика.