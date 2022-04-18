Почти половина выпускников школ не определилась с будущей профессией

42% 11-классников из России не определились на сегодняшний день с профессией. Такими результатами исследования поделились 18 апреля в образовательной компании MAXIMUM Education.

30% опрошенных школьников уже нашли свое призвание, а оставшаяся часть — 28% выпускников считают, что не стоит ничего планировать в текущей ситуации, поскольку жизнь слишком непредсказуема.

«Из тех, кто определился с призванием, большинство выбрали творческую сферу (21%). С направлением IT и программированием планируют связать свою жизнь 17% опрошенных. На третьем месте по популярности у современных школьников экономический профиль (13%)», — поделилась компания результатами опроса.

Менее популярной сферой среди школьников стала психология — ее выбрали 9% подростков. Ровно столько же выпускников планируют реализовать себя в технологической сфере.

«О карьере в области науки мечтают 7% опрошенных. Госслужащими хотят стать 6% школьников, и такое же количество респондентов рассматривают для себя медицину, педагогику и юридическое направление», — добавили в компании.

Выбирая профессию, каждый второй подросток ориентировался на собственный интерес. При этом для почти трети опрошенных приоритетом стали перспективность направления и уровень своих возможностей в профессии. Также школьники рассказали и о предметах, которые они выбрали на ЕГЭ. В пятерке лидеров по выбору у подростков предметов стали: профильная математика, обществознание, иностранный язык, информатика и физика.

«На грядущих госэкзаменах за три предмета в сумме каждый третий школьник планирует получить 200–250 баллов. Четверть опрошенных рассчитывает на результат выше 270 баллов, и такое же количество учеников планируют набрать 250–270 баллов. Каждый десятый считает, что не сможет набрать на ЕГЭ более 200 баллов за три предмета», — отметили в MAXIMUM Education.

Но, как показали пробные экзамены, на 90–100 баллов написал лишь 1% школьников, 50% написали их на 60–80 баллов, а на минимальный балл пробные ЕГЭ сдали 11% опрошенных.

Исследование проводилось с 1 по 8 апреля 2022 года среди более 2 тыс. учащихся 11-х классов.

Ранее, 15 марта, в Московской области рассказали о наиболее популярных у школьников предметах по выбору на ЕГЭ. Так, самым популярным предметом среди школьников стало обществознание — сдавать его собирается почти 20 тыс. ребят. На втором месте по популярности оказался английский язык, который решили сдавать больше 8 тыс. школьников. Третье место досталось информатике, которую выбрало более 7 тыс. учеников.

3 марта Минобрнауки утвердило новые перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования. Например, в обновленный список вошли такие направления, как «Фундаментальная, прикладная и синтетическая биология», «Медицинская микробиология», «Системы искусственного интеллекта», «Техническая кибернетика и информатика», а также «Инженерия в агробизнесе».

24 февраля появилась информация о том, что российские университеты сокращают и закрывают набор по нескольким популярным направлениям, среди которых «Экономика», «Менеджмент», «Транспортные средства», «Сфера обслуживания» и «Строительство».

В том же месяце глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году претерпит очередные изменения. В нем появится больше заданий на анализ информации, комбинацию разных методов решения задач. Так, например, из профильного экзамена по математике уберут ряд простых заданий, с которыми справлялись практически все участники ЕГЭ. Вместо них появятся более сложные задачи.