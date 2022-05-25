В России за время пандемии на 13% сократилось количество курильщиков

За последние два года пандемии COVID-19 (с 2020 по 2021 год) в России количество курящих граждан сократилось на 13% — 3,63 млн человек. И более 1 млн из них приходится на молодежь. Такие цифры были получены в ходе исследований аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанных на данных Росстата.

«Количество курящих россиян сокращается все последние годы. Этому способствуют антитабачные меры властей, включая повышение стоимости сигарет, ограничения на курение в общественных местах и на распространение табачной продукции, а также общемировой тренд на отказ от курения. Кроме того, снижению доли курильщиков могла способствовать пандемия коронавируса, с самого начала которой врачи настоятельно рекомендовали отказаться от пагубной привычки, чтобы минимизировать риски для здоровья», — отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Так, по данным исследований, еще до пандемии, в 2019 году, курили 23,2% взрослого населения. Это порядка 28,03 млн человек. За два следующих года это число сократилось до 24,4 млн — 20,3% населения.

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«За первый год распространения COVID-19 количество россиян с никотиновой зависимостью уменьшилось на 7,3%, до 25,98 млн человек. В 2021 году курильщиков стало меньше еще на 1,58 млн человек (на 6,1%)», — сообщает FinExpertiza.

Кроме этого, по данным за 2021 год, наибольший процент курящего населения в России зафиксирован в Еврейской автономной области: там курит 33,5% человек. Следом идут Бурятия (33,1%), Якутия (30,9%), Сахалинская области (30,3%) и Забайкальский край (29%), пишет «Газета.Ru».

Меньше же всего человек курит в Чеченской Республике —1,8% взрослого населения. Также в список вошли Ингушетия (5,5%), Дагестан (9,2%), Северная Осетия (9,4%) и Карачаево-Черкесия (10,5%).

18 ноября прошлого года в Роспотребнадзоре отметили, что курение повышает риск заражения коронавирусом. Кроме того, в случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены.

5 июля директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что курение в течение трех дней после вакцинации потенциально может вызвать образование тромбов и усугубить или обострить возможные побочные эффекты от прививки.

31 мая главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что страх заболеть коронавирусом привел к тому, что россияне начали массово бросать курить. Эксперт отметил, что в последнее время наметилась тенденция к снижению потребления табака по всем категориям граждан.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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