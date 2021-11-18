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Общество
Роспотребнадзор рассказал о рисках заражения COVID среди курильщиков
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Роспотребнадзор рассказал о рисках заражения COVID среди курильщиков

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Курение повышает риск заражения коронавирусом. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре в четверг, 18 ноября.

«Пандемия заставила многих курильщиков отказаться от вредной привычки»
Глава европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе — о других болезнях на фоне пандемии, употреблении табака и алкоголя и здоровом питании

«В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, в надзорном ведомстве напомнили об опасности заражения для пассивных курильщиков.

«Любой человек, подвергающийся воздействию вторичного табачного дыма, может быть столь же уязвим к заражению», — рассказали в Роспотребнадзоре.

По результатам приведенной в материале статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от вызванных курением болезней каждый год умирают 5 млн человек. Также к 2030 году курение табака станет одной из главных причин преждевременной смерти.

8 ноября врач-пульмонолог Сергей Бабак рассказал, что коронавирусная инфекция представляет серьезную опасность для людей, страдающих заболеваниями, при которых легкие преждевременно «стареют». Как подчеркнул пульмонолог, снизить вероятность такого разрушительного для организма сочетания болезней можно, если вакцинироваться и бросить курить.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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