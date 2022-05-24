Российская авиация сбила над Краматорском украинский самолет МиГ-29

Российская авиация сбила над Краматорском самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российской истребительной авиацией в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит украинский самолет МиГ-29», — рассказал он.

Кроме того, за последние сутки российскими средствами противовоздушной обороны было сбито пять украинских беспилотников в районах Чернобаевка Херсонской области, а также Дидровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области.

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23 мая в российском оборонном ведомстве рассказали, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три самолета Су-25 ВСУ в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и над Павлоградом Харьковской области. Также были сбиты 13 украинских беспилотников.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами уничтожили украинскую технику в Житомирской области, которую ВСУ перебрасывали в Донбасс.

18 мая сообщалось, что российские ПВО сбили еще два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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