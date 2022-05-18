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Российские ПВО сбили украинские Су-25 и МиГ-29

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Фото: commons.wikimedia.org/Skywarrior
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Российские ПВО за сутки сбили два украинских самолета —Су-25 и МиГ-29. Об этом в среду, 18 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточнил Конашенков, самолеты были сбиты в небе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Харьковской области Украины. Российская армия также уничтожила 15 украинских беспилотников и восемь снарядов системы залпового огня «Смерч».

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Всего с начала спецоперации Россия уничтожила 172 самолета, 125 вертолетов и 927 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее в среду в Минобороны также сообщили о продолжающих сдаваться в плен боевиках националистического подразделения «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и украинских военнослужащих, заблокированных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

По данным ведомства, за прошедшие сутки в плен сдались еще 694 боевика, среди них 29 раненых. Всего с 16 мая сдались 959 боевиков, в том числе 80 раненых. Отмечается, что 51 раненый нуждался в стационарном лечении и был помещен в больницу Новоазовска ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация на Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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