Российские военные уничтожили технику ВСУ во время переброски в Донбасс

Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами уничтожили украинскую технику в Житомирской области, которую противник перебрасывал в Донбасс. Об этом 23 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасываемое на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска», — сказал он на брифинге.

Также Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки российские ракетные войска поразили 73 пункта управления, 578 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.

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«Уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, пять установок реактивных систем залпового огня «Град», а также три склада боеприпасов», — добавил генерал-майор.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны РФ сбиты три самолета Су-25 и 13 беспилотников ВСУ.

21 мая в российском оборонном ведомстве рассказали об уничтожении крупной партии вооружения и военной техники, доставленной из США и стран Европы для украинских войск. Объект был ликвидирован ракетами «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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