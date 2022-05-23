Российские средства ПВО сбили три самолета и 13 беспилотников ВСУ

Российскими средствами противовоздушной обороны за последние сутки были сбиты три самолета Су-25 Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и над Павлоградом Харьковской области. Также были сбиты 13 украинских беспилотников. Об этом 23 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Также сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Чернобаевка, Мирное, Александровка Херсонской области, Юнокоммунаровск Донецкой Народной Республики, Хотомля, Синично, Петровское, Терны Харьковской области, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Лозовая Харьковской области», — рассказал генерал-майор.

Кроме того, ВС РФ перехватили над населенным пунктом Томина Балка Херсонской области две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Еще восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» российские войска перехватили в районах населенных пунктов Изюм, Топольское, Семеновка и Бикино Харьковской области.

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Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинского подразделения 155-миллиметровых буксируемых гаубиц М-777 американского производства.

21 мая в российском оборонном ведомстве рассказали об уничтожении крупной партии вооружения и военной техники, доставленной из США и стран Европы для украинских войск. Объект был ликвидирован ракетами «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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