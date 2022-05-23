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Японский премьер отметил необходимость лидирующих позиций страны наравне с США

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Для осуществления принципа «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона» Япония и США должны лидировать в мире. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в приветственном слове перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом.

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«Нынешний визит демонстрирует, что, каковы бы ни были обстоятельства, США усиливает участие в вопросах Индо-Тихоокеанского региона. <...> Именно в такие времена Япония и США должны лидировать в мире для реализации основанного на превосходстве закона принципа свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — передает слова японского лидера NHK.

Кисида выразил надежду на то, что этот визит американского лидера в Страну восходящего солнца будет значимым для государств.

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Байден прибыл в Японию вечером 22 мая. Это его первый визит в страну в качестве главы Белого дома. В рамках визита помимо встречи на высшем уровне также запланировано мероприятие, в котором кроме США и Японии примут участие Австралия и Индия.

С 20 по 24 мая Джо Байден находится в турне по Азии.

Ранее американский лидер уже побывал в Южной Корее. 20 мая во время речи на заводе Samsung в Пхентхэке он обратился к своему южнокорейскому коллеге Юн Сок Ёлю, назвав имя бывшего президента страны Мун Чжэ Ина, но сразу исправил ошибку. Также двое сотрудников секретной службы Байдена были высланы из Южной Кореи после «инцидента во внеслужебное время».

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