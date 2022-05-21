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Двоих охранников Байдена выслали из Сеула во время его турне по Азии

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Джо Байден
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chris Kleponis
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Двое сотрудников секретной службы президента США Джо Байдена были высланы из Южной Кореи после «инцидента во внеслужебное время» в ходе азиатского турне главы Белого дома, сообщил в пятницу, 20 мая, портал Politico.

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Секретная служба США в пятницу подтвердила, что двое ее сотрудников были «отправлены в административный отпуск» после «инцидента». Начальник отдела коммуникаций службы Энтони Гуглиелми указал, что ведомство информировано «об инциденте во внеслужебное время с участием двух сотрудников, который может представлять собой потенциальные нарушения политики».

«Эти лица будут немедленно возвращены на свои места службы и отправлены в административный отпуск. Это никак не повлияло на предстоящую поездку [Джо Байдена]», — цитирует его Politico.

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Ранее, 20 мая, агентство Reuters сообщило, что член группы безопасности Байдена был арестован в Сеуле за день до прибытия американского лидера в южнокорейскую столицу. В сообщении со ссылкой на местную полицию говорилось, что его обвинили в нападении в пьяном виде на гражданина Южной Кореи.

Американская сторона заявляет, что один из сотрудников охраны президента США был допрошен местными властями, никто не был задержан, арестован или привлечен к уголовной ответственности.

Гульельми заверил, что сотрудники секретной службы США «придерживаются очень строгих протоколов и самых высоких профессиональных стандартов».

Южнокорейская газета Chosun Ilbo первой сообщила, что сотрудник службы внутренней безопасности, который должен был «сопровождать» Байдена в стране, «обвинен в нападении на местного жителя в нетрезвом виде».

Джо Байден прибыл в Южную Корею в пятницу, 20 мая, и посетил кампус Samsung Electronics в Пхенчхане, где выступил с речью вместе с президентом страны Юн Сок Ёлем, имя которого перепутал. Он обратился к своему южнокорейскому коллеге по имени бывшего президента страны Мун Чжэ Ина.

Байден отправляется в Южную Корею 19 мая. Там он встретится с президентом Юн Сок Ёлем, после чего в воскресенье отправится в Японию. В Токио президент США встретится с лидерами Японии, Австралии и Индии.

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