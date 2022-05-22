Следователи СК РФ организовали гуманитарную помощь для мариупольцев

Сотрудники Следственного комитета (СК) России в воскресенье, 22 мая, организовали раздачу гуманитарной помощи жителям Мариуполя.

Горожане получили воду и другие необходимые продукты. На месте работала полевая кухня.

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«Спасибо большое военным следователям за гуманитарную помощь! Мы благодарны вам», — сказала местная жительница Виктория.

Лариса Хончас рассказала, что временно проживает в Мариуполе и рада возможности получить горячее питание.

«Большое спасибо следователям за то, что мы получили сегодня горячее и воду! За всё большая благодарность», — отметила она.

Кроме того, гуманитарный груз был доставлен в одну из больниц города.

«Сегодня в рамках гуманитарной миссии мы доставили необходимые медикаменты во вторую городскую больницу Мариуполя. Это продукты питания, а также игрушки для детской комнаты, сладости, чай, конфеты — всё, чтобы детки поскорее смогли восстановиться и прийти в себя после всех ужасов, которые они видели», — поделился волонтер партии «Единая Россия», советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Константин Ткаченко.

По его словам, в Мариуполе работают девять гуманитарных центров, которые взаимодействуют со всеми медицинскими учреждениями города.

«Мы на связи со всем главврачами. Они нам присылают списки. Каждый звонок, каждый сигнал мы отрабатываем. В Донецке формируем всё необходимое и буквально за сутки поставляем нужные медикаменты и продукты питания по больницам», — указал советник главы ДНР.

Ткаченко подчеркнул, что в республике выстроена и налажена системная работа по помощи жителям, которая будет продолжена.

Накануне российские военные доставили в Мелитополь очередную партию гуманитарной помощи из России. Продуктовые наборы предназначены для многодетных семей и нуждающихся жителей города. В состав каждого из доставленных 1,5 тыс. наборов вошли макароны, сахар, подсолнечное масло, сгущенка, рис, гречка, мясные консервы, колбасные изделия, а также предметы гигиены и товары первой необходимости.

Также 22 мая военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) по просьбе жителей доставили медицинское оборудование и препараты в один из освобожденных населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР). В частности, были привезены тест-полоски для определения глюкозы в крови и инсулин.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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