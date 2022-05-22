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Военные РФ доставили в Мелитополь очередную партию гуманитарной помощи

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Доставка гуманитарной помощи
Фото: Министерство обороны РФ
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Российские военные доставили в Мелитополь очередную партию гуманитарной помощи из России. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщило Минобороны РФ.

Продуктовые наборы предназначены для многодетных семей и нуждающихся жителей города. В состав каждого из доставленных 1500 наборов вошли макароны, сахар, подсолнечное масло, сгущёнка, рис, гречка, мясные консервы, колбасные изделия, а также предметы гигиены и товары первой необходимости. Продукты были доставлены адресно.

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Гуманитарная помощь беженцам и жителям освобожденных населенных пунктов, оказывается регулярно по согласованию с муниципалитетами. Состав продуктовых наборов определяется исходя из нужд местных жителей.

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Ранее, 21 мая, российское оборонное ведомство сообщило о доставке гуманитарной помощи в один из населенных пунктов на освобожденной территории Луганской Народной Республики. Местные жители получили от российских военных продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

20 мая корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал движение гуманитарной колонны, сопровождаемой боевыми вертолетами в ходе спецоперации по защите населения Донбасса. Выполняя полеты на малых высотах, экипажи вертолетов помогают выявлять диверсионно-разведывательные группы, а также одиночные кочующие минометы.

Ранее, 16 мая, представители общественной организации «Московские суворовцы» передали более 60 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской и Херсонской областей. При содействии Минобороны РФ в эти регионы доставлены предметы первой необходимости, продукты, товары для детей, бытовая химия.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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