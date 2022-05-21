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Минобороны сообщило о провокации боевиков Украины с жертвами среди мирного населения
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Минобороны сообщило о провокации боевиков Украины с жертвами среди мирного населения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Боевики Украины провели акцию с целью дискредитации Вооруженных сил РФ (ВС). В результате в населенном пункте Николаевка Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли несколько мирных жителей. Об этом 21 мая сообщили в Минобороны РФ.

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«В ходе провокации боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ (Вооруженные силы Украины. — Ред.) обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненые среди мирного населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что репортеры The New York Times и украинские журналисты, сопровождающие националистов, провели фото- и видеосъемку нанесения ударов и их последствий, совершенных якобы российскими подразделениями.

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«Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что этот и другие фейки со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах. Подобные действия украинских властей еще раз демонстрируют полное безразличие к судьбам мирных граждан Украины», — пояснили в Минобороны.

Кроме того, продолжается фиксация фактов «бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению», а также использования объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

Так, 19 мая в Министерстве обороны РФ сообщили об оборудовании украинскими войсками опорных пунктов и размещении вооружения в школах и детских садах Краматорска, Славянска и Дружковки Донецкой Народной Республики (ДНР).

В тот же день в Минобороны сообщили, что в городе Середина-Буда Сумской области возможен обстрел приграничных территорий России с целью вызова ответного огня. Отмечается, что в ходе провокации идет расчет на то, что российские военные откроют ответный огонь по жилым домам, в которых украинские националисты удерживают местных жителей, чтобы затем обвинить Россию в неизбирательных ударах по гражданским объектам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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