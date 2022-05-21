Адвокат Бух назвал первую поправку конституции США нацистским инструментом

Адвокат Аркадий Бух в субботу, 21 мая, в интервью «Известиям» объяснил, что первая поправка в Конституцию США стала мощным инструментом в руках американских группировок нацистского и фашистского толка, позволяющая практически безнаказанно создавать свои ячейки в Соединенных Штатах Америки.

Согласно поправке, федеральному правительству запрещено препятствовать кому-либо выражать свое мнение или наказывать кого-либо за сказанное, чем и пользуются нацистские элементы. В основном носители фашистских идей сконцентрированы в центральных штатах, где местные власти смотрят на их собрания сквозь пальцы.

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«Дело в том, что свастика и фашистская идеология без призывов к насилию нередко встречается в центральных штатах США. Потому что муниципальный городской кодекс не запрещает этого до тех пор, пока никто не призывает к насилию или не совершает насилие или порчу имущества. Поэтому мне нередко приходилось видеть таких «разрисованных». Я практикую криминальное право, поэтому подобных видел в тюрьмах», — отметил Бух.

По его словам, большинство подобных организаций имеют частные, закрытые «черные» чаты, которые остаются рассадниками экстремизма. И там нацисты спокойно обсуждают «превосходство расы», разводят целые дискуссии под прикрытием той самой Первой поправки.

Даже свастику, подчеркнул Бух, многие юрисдикции даже не рассматривают как нечто преступное. Максимум, символика может стать отягчающим фактором при другом преступлении.

«Первая поправка защищает нацистов, если они умудряются искусно обходить угрозы прямого насилия или порчи имущества. Эта поправка защищает их. Но общество это видит», — пояснил юрист.

Особое внимание собеседник обратил на другой фактор — США по сути является «суповым набором» обществ, которые варятся отдельно друг от друга

«Важно понимать, что у нас индийские, китайские комьюнити, десятки и сотни христианских вариаций и подвариаций, которые варятся в своем соку, не зная, что творится в соседнем штате. У фашистов и нацистов — свое маленькое закрытое комьюнити, которые периодически вступают в интеракцию с обществом», — заметил он.

Адвокат напомнил, что в США официально запрещены расизм, дискриминация на национальной, религиозной и расовой почве. Однако на федеральном уровне подобные обвинения не слишком популярны: они отданы на откуп городам и штатам. В крупных городах, таких как Нью-Йорк, установлены достаточно серьезные запреты на фашистскую символику. Например, за нацарапанную свастику на дереве до года тюрьмы. В мелких же городах, по его словам, подобные вещи «проскальзывают»: сборы групп Ку-Клукс-Клана или белых групп нацистского характера. Их пытаются достаточно быстро прикрыть, но уровень контроля местных властей «послабее, чем в крупных городах».

Ранее, 17 мая, журналисты китайской газеты Global Times выказали мнение, что США способствуют распространению неонацизма на Украине, преподнося свою политику как защиту прав человека, свободы и демократии. Переплетенные с популизмом и расизмом, неонацистские взгляды стали «ядом общества». Как уточняется в публикации, тенденция на укрепление неонацистских взглядов наблюдается на территории всей Восточной Европы.

В то же время китайские журналисты указывают на обратный эффект как результат американской политики, а именно конкретный инцидент со стрельбой в Буффало, штат Нью-Йорк, в результате которого погибли 10 человек. Акт агрессии был совершен на почве расовой ненависти, что проливает свет на истинные настроения в стране.