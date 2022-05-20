Мировое сообщество выразило озабоченность из-за распространения оспы обезьян

Мировое сообщество всё более обеспокоенно неожиданной вспышкой оспы обезьян. Болезнь, характерная для африканских стран, набирает обороты в других государствах по всему миру. Внимание на эту проблему в пятницу, 20 мая, уже обратили внимание Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В Австралии заявили о появлении первого пациента с обезьяньей оспой, в Испании растет число заболевших.

В пятницу ВОЗ сообщила, что проведет экстренную встречу с участием экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян в Европе. Отмечается, что мероприятие может посетить директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Эксперты обсудят меры борьбы с заболеванием, а также вопрос использования вакцин от натуральный оспы для противостояния новой вспышке.

Ранее в этот день зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил беспокойство по поводу появления случаев оспы обезьян в Европе.

Реклама

«Появились и другие новости — не самые приятные, в частности, из Европы. Они касаются не коронавирусной инфекции, а оспы обезьян. Это единичные случаи, но они, конечно, тоже внушают серьезное беспокойство», — сказал он.

Кроме того, в пятницу министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Таким образом, общее количество заразившихся достигло 30 человек. По мнению экспертов минздрава, в ближайшее время будут появляться новые случаи из-за не выявленных на сегодняшний день цепочек заражения.

В то же время в минздраве Австралии заявили о возможном первом пациенте с оспой обезьян. Точный диагноз устанавливается. Мужчина и его родственники находятся на самоизоляции. Также 20 мая первый случай этого заболевания подтвердили в Германии.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день случаев заболевания оспой обезьян в России не выявлено, риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная подчеркнула, что от этой инфекции может защитить прививка против классической оспы.

В этот же день департамент здравоохранения штата Массачусетс в США сообщил о выявлении первого в 2022 году случая заболевания оспой обезьян. Заболевший был госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Также 19 мая стало известно, что медики Италии обнаружили первого пациента в стране, у которого выявлена оспа обезьян. Еще один зараженный с таким диагнозом выявлен в Швеции.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки. Оно проявляется в виде лихорадки, общей интоксикации и появления сыпи на коже.