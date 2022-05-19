Директор курского спиртзавода рассказал об обстреле предприятия военными Украины

Не менее семи снарядов попало на территорию спиртзавода «Курскпродукт» в Курской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил в четверг, 19 мая, директор предприятия Дмитрий Гречаный.

«Сейчас саперы работают, не могу сказать. Предварительно, от семи и выше попаданий на территорию завода. Разрушения есть, но сейчас обследуем пока. Один человек погиб, один ранен», — сказал он.

Ранее в этот день губернатор региона Роман Старовойт сообщил об обстрелах украинскими военными приграничного поселка Теткино Курской области. В результате происшествия погиб один человек. По предварительным данным, погибший является водителем фуры, привезшим сырье на спиртзавод. Помимо этого пострадало несколько домов.

Поселок Теткино Глушковского района находится на границе с Сумской областью Украины. Он уже более пяти раз подвергался обстрелам со стороны Украины. Очередной обстрел произошел накануне вечером.

Также в Курской области в последние дни несколько раз был обстрелян населенный пункт Алексеевка.

Провокации с украинской стороны также фиксировались в прошлом месяце в других регионах России. Так, 19 и 26 апреля были обстреляны село Головчино Белгородской области, 25 апреля — село Нехотеевка, 14 апреля — села Сподарюшено и Журавлевка этого же региона. Того же числа попал под обстрел поселок Климово Брянской области.

На фоне участившихся обстрелов главы ряда регионов ввели желтый уровень террористической опасности. С 11 апреля он был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.