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Патрушев указал на угрозу голода в мире из-за антироссийских санкций

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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В мире дестабилизирована социально-экономическая обстановка из-за санкционной войны Запада против России. Многие страны находятся на грани голода, заявил 18 мая секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

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По словам Патрушева, шаги западных стран также подорвали стратегическую стабильность в Европе и на Ближнем Востоке. Также он отметил, их действия поставили под удар архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«В итоге подорвана стратегическая стабильность в Европе и на Ближнем Востоке, поставлена под удар архитектура безопасности в АТР. В результате развернутой против России санкционной войны резко дестабилизирована социально-экономическая обстановка во всем мире, многие страны поставлены на грань голода», — заявил Патрушев в приветствии участников встречи руководства аппарата Совбеза РФ с главами дипломатических представительств иностранных государств в России.

Днем ранее в Госдуме заявили, что очередные пакеты санкций против России повлияют на рост цен на энергоносители в Европе, а также на проблемы с продовольствием к концу этого года. В тот же день телеканал Arte сообщил, что цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув отметки €435. Одной из причин повышения стоимости называются последствия антироссийских санкций.

14 мая глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. По его словам, антироссийские санкции во многом провоцируют глобальный кризис.

До этого, 4 мая, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции поставили Европу на колени. Он подчеркнул, что Запад с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, но на деле антироссийские рестрикции ставят на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

Так, 17 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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