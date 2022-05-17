В Госдуме предрекли проблемы с продовольствием в Европе из-за санкций против РФ

Очередные пакеты санкций против России повлияют на рост цен на энергоносители в Европе, а также на проблемы с продовольствием к концу этого года. Об этом 17 мая в Telegram сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена», — написал он.

Кроме того, Володин раскритиковал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о помощи Украине в опустошении ее хранилищ зерна. Накануне Боррель сообщил, что зерно могут вывозить по морю и суше. В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном из украинских портов.

«Жители Украины окажутся без запасов зерна, а что касается будущего урожая, во-первых, им до него еще надо дожить, а во-вторых, у них отсутствуют дизельное топливо и бензин для проведения посевных работ», — отметил спикер Госдумы.

По его словам, в результате подобных предложений выгодоприобретателями становятся только страны Европы. Володин напомнил, что в европейских странах нет своих калийных удобрений.

17 мая телеканал Arte сообщил, что цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув отметки €435. Одной из причин повышения стоимости называются последствия антироссийских санкций.

16 мая Боррель по итогам министерской встречи рассказал, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций против России и продолжат дискуссии. Он уточнил, что возможность выплат странам сообщества компенсаций за введение санкций против России не обсуждалась.

В тот же день в МИД РФ сообщили, что раскручивание антироссийской санкционной истерии не станет стабилизационным фактором для мировой экономики. В ведомстве подчеркнули, что попытки экономически, финансово и логистически отторгнуть Россию от налаженных многолетних каналов международного сотрудничества лишь усугубляют экономический и продовольственный кризисы.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Глава государства отметил, что в отдельных странах инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

24 марта российский сенатор Андрей Климов заявил, что санкции Евросоюза против России обернутся для стран содружества ростом цен и голодом. По его словам, Россия была одним из основных производителей продуктов питания для части Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.