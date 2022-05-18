Nespresso вернется на российский рынок

Бренд Nespresso, под которым выпускаются капсульные автоматические кофемашины для дома и кофе-капсулы, планирует вернуться на российский рынок. Об этом «Известиям» в среду, 18 мая, рассказал источник на рынке торговой недвижимости.

Это станет возможным благодаря тому, что компания-партнер из Сербии приобрела активы Nespresso в России.

Швейцарская компания Nestle объявила о приостановке импорта продукции в Россию, в том числе Nespresso, 11 марта.

Кроме того, источник на рынке торговой недвижимости сообщил «Известиям», что немецкая транснациональная компания по производству спортивных товаров, одежды и обуви Adidas и датский ювелирный дом Pandora готовы вернуться в Россию.

Adidas почти завершила процесс изменения логистических цепочек. Она зарезервировала склады и распределительные центры в странах, из которых будут организованы поставки в Россию. Ранее они располагались в Европе. При этом склады и распределительный центры находятся в Турции.

Сети по торговле спорттоварами нужно решить, каким образом возобновить работу в РФ, добавил собеседник. Здесь возможны варианты: продать компанию местному игроку, иностранному или сменить вывеску. Последний вариант для крупных сетей менее предпочтительный — ритейлеры годами вкладывались в развитие своей торговой марки.

Pandora решила вопрос с открытием так: свои российские активы она продала компании-партнеру из Сербии. Сейчас решается вопрос о продолжении развития бизнеса этих брендов в РФ.

Иностранные фирмы приостанавливают деятельность в России после начала операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В середине февраля ситуация в Донбассе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.