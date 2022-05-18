Прямой эфир
Политика
Леонид Слуцкий избран новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме
Мир
Посол Испании вызван в МИД России
Мир
В Германии предупредили о дефиците пивных бутылок
Происшествия
В Кемерово за диверсию на ЛЭП задержан сторонник украинских нацистов
Мир
Лукашенко ввел смертную казнь за покушение на терроризм
Мир
Захарова назвала враньем оценку Зеленского сдачи в плен военных с «Азовстали»
Общество
НАК сообщил о ликвидации двух бандитов в Махачкале в ходе КТО
Мир
Швеция и Финляндия официально подали заявки в НАТО
Мир
Байден не выговорил название США
Общество
Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 25 мая
Мир
Чавушоглу анонсировал встречу делегаций Турции, России, Украины и ООН
Сюжет:

Nespresso вернется на российский рынок

0
Фото: ТАСС/EPA/LAURENT GILLIERON
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бренд Nespresso, под которым выпускаются капсульные автоматические кофемашины для дома и кофе-капсулы, планирует вернуться на российский рынок. Об этом «Известиям» в среду, 18 мая, рассказал источник на рынке торговой недвижимости.

Продать и простить: владельцем OBI может стать российский девелопер
Какую цену ему придется заплатить за розничную сеть

Это станет возможным благодаря тому, что компания-партнер из Сербии приобрела активы Nespresso в России.

Швейцарская компания Nestle объявила о приостановке импорта продукции в Россию, в том числе Nespresso, 11 марта.

Кроме того, источник на рынке торговой недвижимости сообщил «Известиям», что немецкая транснациональная компания по производству спортивных товаров, одежды и обуви Adidas и датский ювелирный дом Pandora готовы вернуться в Россию.

Adidas почти завершила процесс изменения логистических цепочек. Она зарезервировала склады и распределительные центры в странах, из которых будут организованы поставки в Россию. Ранее они располагались в Европе. При этом склады и распределительный центры находятся в Турции.

Сети по торговле спорттоварами нужно решить, каким образом возобновить работу в РФ, добавил собеседник. Здесь возможны варианты: продать компанию местному игроку, иностранному или сменить вывеску. Последний вариант для крупных сетей менее предпочтительный — ритейлеры годами вкладывались в развитие своей торговой марки.

Pandora решила вопрос с открытием так: свои российские активы она продала компании-партнеру из Сербии. Сейчас решается вопрос о продолжении развития бизнеса этих брендов в РФ.

Иностранные фирмы приостанавливают деятельность в России после начала операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В середине февраля ситуация в Донбассе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022