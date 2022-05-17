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Госдеп прокомментировал несогласие Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Нед Прайс
Фото: REUTERS/POOL/Manuel Balce Ceneta
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Турция не выступала с конкретными требованиями взамен одобрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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«Разумеется, Турция не выдвигала каких-либо конкретных просьб или запросов», — отметил он. Трансляция велась в Twitter дипломатического ведомства.

Кроме того, дипломат добавил, что вопрос о присоединении двух стран к Североатлантическому альянсу будет обсуждаться во время переговоров госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в среду на площадке ООН.

Ранее в этот день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил надежду на преодоление возражений Турции по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он отметил, что Совет ЕС выразит максимальную поддержку этому процессу.

Кроме того, 17 мая шведский премьер-министр Магдалена Андерссон сообщила, что Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая. Также, по словам Андерссон, Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

16 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

Также тем же днем глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что шведская делегация планирует в скором времени отправиться в Турцию, чтобы обсудить подачу заявки на вступление в НАТО. Ранее в этот день правительство Швеции приняло официальное решение о членстве в НАТО. Накануне об аналогичном решении заявили в Финляндии.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал, что большинство граждан Турции выступают против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

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