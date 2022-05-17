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Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая

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Фото: TASS/IMAGO/Future Image
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Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая. Об этом сообщила шведский премьер Магдалена Андерссон 17 мая.

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«Мы собираемся в течение завтрашнего дня совместно подать заявки в НАТО», — сказала она на пресс-конференции.

Также, по словам Андерссон, Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее в этот день стало известно, что американский лидер Джо Байден примет в Белом доме премьер-министра Швеции и президента Финляндии Саули Ниинистё для обсуждения с ними планов стран присоединиться к НАТО.

Также во вторник министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО. 15 мая в правящей Социал-демократической партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. Стокгольм объяснил свое стремление мотивами безопасности.

В тот же день официальное решение о вступлении в НАТО приняла Финляндия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил, что турецкая сторона не может согласиться со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, такая позиция обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

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