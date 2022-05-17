«ВКонтакте» запустила отдельное приложение «VK Мессенджер»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила отдельное мобильное приложение для общения — «VK Мессенджер». Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе платформы.

Отмечается, что в мессенджере можно общаться с друзьями из «ВКонтакте», а также с контактами из телефонной книги.

«Пользователям доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией, переводить деньги и многое другое», — говорится в сообщении.

Помимо этого, пользователям мессенджера доступны функции, которых нет в основном приложении VK. Например, возможность скрыть время последней активности и переписка в фантом-чатах, все сообщения в котором будут впоследствии стираться.

Кроме того, «VK Мессенджер» позволяет архивировать ненужные переписки и закреплять важные наверху в списке чатов.

Уточняется, что новый мессенджер поддерживает «темную тему», а также предоставляет широкие возможности персонализации. Так, пользователи могут выбирать оформление всего приложения и отдельных чатов, в частности, устанавливать фоны и менять размер шрифта.

«Новое приложение отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев. На данный момент мобильный VK Мессенджер доступен в бета-версии и будет оперативно развиваться и получать новый функционал: новые возможности будут внедряться с учетом пожеланий и отзывов пользователей», — сказала CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

Ранее, 4 апреля, «ВКонтакте» установила новый рекорд посещаемости — месячная аудитория «ВКонтакте» превысила 100 млн.

До этого, в марте, в пресс-службе соцсети сообщили о рекордном росте пользовательской активности за последние две недели. Число просмотров роликов выросло на 40%. Двукратный рост отмечается в показателях загрузок коротких вертикальных видео в «Клипах». При этом 8 марта «ВКонтакте» достигла рекордных отметок в 1,75 млрд просмотров видео и 600 млн просмотров клипов в сутки.

11 марта соцсеть зафиксировала рост активности среди блогеров, знаменитостей и лидеров мнений. Отмечалось, что за последние два дня к «ВКонтакте» присоединилось более 100 инфлюенсеров.

Накануне «ВКонтакте» запустила крупнейшую в истории компании программу поддержки авторов. Социальная сеть приняла решение временно отказаться от собственной прибыли в инструментах для монетизации авторов. Уточнялось, что они получат 100% дохода от показа рекламы и смогут заработать около 600 млн рублей. Авторам будут доступны такие инструменты монетизации соцсети, как партнерская программа, маркет-платформы, монетизация видео и VK Donut.