Ежемесячная аудитория ВК впервые превысила 100 млн пользователей

Социальная сеть установила новый рекорд посещаемости — месячная аудитория «ВКонтакте» превысила 100 млн. Клипы «ВКонтакте» также демонстрируют новый рекорд — свыше 1 млрд просмотра клипов в сутки. Новые пользователи активно регистрируются на платформе, общаются, заводят друзей, читают новости и потребляют контент.

За прошедшую неделю просмотры в Клипах «ВКонтакте» выросли более чем на 20% — до 1 млрд, что является абсолютным рекордом для сервиса вертикальных видео в социальной сети. Этот рекорд стал возможен благодаря новым алгоритмам рекомендательной платформы Клипов, в числе которых адаптация платформы под резкий приток новых авторов — их число увеличилось в 4,5 раза по сравнению с февралем. Накануне «ВКонтакте» также зафиксировала рекордный рост интереса к видеоконтенту. Суточные просмотры видео выросли до 1,31 млрд.

Рост интереса к клипам связан с возросшей активностью авторов на площадке. По данным Brand Analytics, в феврале и марте 2022 года «ВКонтакте» стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций. Каждую неделю количество ежедневных публикаций росло на миллионы, а количество авторов — на сотни тысяч.