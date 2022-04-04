Прямой эфир
Мир
В Германии заявили о невозможности ЕС быстро отказаться от газа из РФ
Мир
Глава МИД Австрии заявил о повторном вызове посла России
Наука
В Перми создали человекоподобного робота с подвижными руками
Политика
В ГД обсудят закон о бессрочном виде на жительство для иностранных специалистов
Экономика
Поставки российских углеводородов в Индию могут увеличиться
Экономика
Литва приостановила прием желающих перебраться из РФ международных компаний
Мир
В ДНР из Мариуполя эвакуировали еще 198 человек
Спорт
Боб Хартли объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда»
Мир
Латвия вслед за Литвой объявила о понижении уровня дипотношений с Россией
Мир
Россия будет настаивать на проведении заседания Совбеза ООН по Буче
Мир
Меркель назвала верным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году

Ежемесячная аудитория ВК впервые превысила 100 млн пользователей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальная сеть установила новый рекорд посещаемости — месячная аудитория «ВКонтакте» превысила 100 млн. Клипы «ВКонтакте» также демонстрируют новый рекорд — свыше 1 млрд просмотра клипов в сутки. Новые пользователи активно регистрируются на платформе, общаются, заводят друзей, читают новости и потребляют контент.

За прошедшую неделю просмотры в Клипах «ВКонтакте» выросли более чем на 20% — до 1 млрд, что является абсолютным рекордом для сервиса вертикальных видео в социальной сети. Этот рекорд стал возможен благодаря новым алгоритмам рекомендательной платформы Клипов, в числе которых адаптация платформы под резкий приток новых авторов — их число увеличилось в 4,5 раза по сравнению с февралем. Накануне «ВКонтакте» также зафиксировала рекордный рост интереса к видеоконтенту. Суточные просмотры видео выросли до 1,31 млрд.

Рост интереса к клипам связан с возросшей активностью авторов на площадке. По данным Brand Analytics, в феврале и марте 2022 года «ВКонтакте» стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций. Каждую неделю количество ежедневных публикаций росло на миллионы, а количество авторов — на сотни тысяч.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022