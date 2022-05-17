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В Союзе туриндустрии разъяснили россиянам условия программы кешбэка

Вице-президент РСТ Барзыкин рассказал, как выгодно воспользоваться туристическим кешбэком
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Фото: ТАСС/Максим Киселев
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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин разъяснил, как воспользоваться программой туристического кешбэка, следующий этап которой будет запущен 1 октября.

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По его словам, данный проект очень эффективен вот уже третий год. При этом на данный момент 60% путешествий внутри страны совершаются по этой программе.

«Что нужно знать? Предложения, где средства размещения классифицированы — сам бронируешь с карты «Мир». Они должны быть в реестре Ростуризма. Можно забронировать тур через туроператора, тоже по карте «Мир», и получить кешбэк на весь пакет, а не только на размещение. Получаешь 20% стоимости, но не более 20 тыс. с одного тура или бронирования отеля. Делать это можно неограниченное число раз. В течение пяти дней деньги возвращаются на карту», — рассказал специалист 17 мая.

Ранее в этот день глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что запуск нового этапа программы туристического кешбэка в России запланирован на 1 октября. Условия программы останутся прежними.

21 апреля в Ростуризме рассказали, что программой туристического кешбэка в текущем году могут воспользоваться минимум 3,5 млн человек. По его данным, с начала года кешбэк составил 8,4 млрд рублей. Более 2,4 млн россиян оплатили путешествия на общую сумму более 44 млрд рублей. В целом путешествия по России с кешбэком стали планироваться в пять раз чаще.

Предыдущий этап продаж туров с кешбэком завершился 15 апреля.

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