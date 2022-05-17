Новый этап туристического кешбэка в России стартует 1 октября

Запуск нового этапа программы туристического кешбэка в России запланирован на 1 октября. Об этом 17 мая сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы планируем, по поручению правительства во второй половине лета объявить окно продаж​​​. Возможность поездки будет начиная с 1 октября», — заявила она в ходе онлайн-трансляции сессии, посвященной итогам нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за год.

Условия программы останутся прежними. Так, для участия в акции россияне должны оплатить тур картой «Мир», и в течение пяти дней на нее автоматически вернется 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Продолжительность путешествия должна составлять не менее двух ночей.

21 апреля в Ростуризме рассказали, что программой туристического кешбэка в текущем году могут воспользоваться минимум 3,5 млн человек. По его данным, с начала года кешбэк составил 8,4 млрд рублей. Более 2,4 млн россиян оплатили путешествия на общую сумму более 44 млрд рублей. В целом путешествия по России с кешбэком стали планироваться в пять раз чаще.

Предыдущий этап продаж туров с кешбэком завершился 15 апреля.