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В МВД составили социальный портрет пьяного водителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По итогам 2022 года чаще всего участниками дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в нетрезвом виде становились мужчины в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием. К такому выводу пришли в Научном центре безопасности дорожного движения МВД России 16 мая на основе информационно-аналитического обзора подобных правонарушений.

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По статистике, каждая девятая авария на наших дорогах происходит с участием водителей, находящихся под действием алкоголя

Как отмечает «Газета.Ru», мужчины, севшие за руль в нетрезвом виде, до этого уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. А среди всех ДТП с участием водителей, ранее лишенных права управления автомобилем, более 40% были пьяны. Среди ранее привлекавшихся к уголовной ответственности управляли автомобилем нетрезвыми 43,8%.

При этом почти половина водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, официально нигде не работают, а 21% трудится в сфере торговли и услуг. 83% подобных аварий совершаются на легковых машинах, 13% — на мототранспорте, еще 4% — на других категориях транспортных средств.

В ведомстве также указали, что люди с ученой степенью в 2021 году не совершили ни одного автопроисшествия в состоянии опьянения.

Накануне майских праздников автоинспекторы предупредили автомобилистов, что усилят контроль за водителями, которые сели за руль в нетрезвом виде, и проведут спецрейды. Поскольку традиционные для этого времени выезды на дачу и на природу, как правило, сопровождаются застольями с алкоголем.

При этом 4 мая сообщалось, что за праздничные выходные дни в субботу и воскресенье только в Тверской области выявили 130 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на управление автомобилем сроком до двух лет, если нарушение совершено впервые. В случае повторного совершения такого же правонарушения, уже будучи лишенным права управления транспортными средствами, нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет, а в случае наличия судимости за подобное нарушение — до трех лет лишения свободы.

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