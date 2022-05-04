В Тверской области 130 водителей попались на пьяном вождении

За минувшие выходные в Тверской области выявили 130 водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По данным ГИБДД, проверки проводились с 30 апреля по 3 мая. 28 водителей были задержаны на территории Твери.

В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. Водителям, которые впервые попались на нетрезвом вождении, грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение водительского удостоверения на срок до 2 лет.

В конце апреля трое учеников 8-го класса были госпитализированы после ДТП с участием нетрезвого учителя в Свердловской области. Преподаватель допустил съезд с дороги с наездом на дерево.