Дети пострадали в ДТП с нетрезвым учителем под Екатеринбургом
Трое учеников 8-го класса госпитализированы после ДТП с участием нетрезвого учителя. Об этом 25 апреля сообщила прокуратура Свердловской области.
Автомобиль, в котором находились школьники, врезался в дерево днем в воскресенье на дороге Екатеринбург–Первоуральск. За рулем находился преподаватель общеобразовательной школы.
«Водитель автомобиля не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие (дерево)», — уточнили в надзорном органе.
Трое несовершеннолетних отправлены в больницу. Еще один несовершеннолетний, ученик 11-го класса, не пострадал.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян, прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проверку.
В середине апреля на дороге в Свердловской области крыло кабины отлетело на ходу от грузовика и попало в легковушку. Водитель иномарки скончался до приезда скорой помощи.
Четыре пассажира, которые находились в иномарке, не пострадали.