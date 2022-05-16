Президент Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не угрожает России

Россия не имеет проблем с Финляндией и Швецией, их вступление в НАТО угрозы не создаст, но вызовет ответную реакцию, заявил Владимир Путин.

«Что касается расширения [НАТО], в том числе за счет новых членов альянса — Финляндии, Швеции, у России нет проблем с этими государствами. Поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [альянса] за счет этих стран для России не создает», — сказал он 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Российский лидер подчеркнул, что Москва будет отвечать исходя из «тех угроз, которые будут создаваться». Путин добавил, что НАТО выходит за рамки своего географического предназначения и старается все активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию в других регионах мира.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ. Однако, по его словам, у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни с Швецией.

Днем ранее в правящей Социал-демократической партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. Как пояснила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, присоединение к Североатлантическому альянсу якобы поможет гарантировать безопасность страны и ее граждан.

В этот же день официальное решение о вступлении в НАТО приняла Финляндия.

12 мая в МИД РФ критически отреагировали на решение властей Финляндии. В ведомстве заявили, что Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих угроз ее национальной безопасности в случае вступления Финляндии в НАТО. Также Песков подчеркивал, что расширение НАТО угрожает безопасности мира в целом и европейского континента в частности.