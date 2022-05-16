Девелоперы снизили цены на новостройки

В России около 5% девелоперов снизили цены на квартиры для подогрева спроса на рынке. Об этом заявил «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в понедельник, 16 мая.

В первой половине мая доля ипотечных заявок на новостройки снизилась вдвое, пояснил он. Так, для полного восстановления спроса на новостройки в России снижения цен на квартиры недостаточно, считает Хусаинов.

«Спрос в сегменте новостроек сильно зависит от вторичного рынка жилья, на котором до снижения ставок отмечалась существенная просадка в продажах. Россияне не могли продать свои объекты, чтобы приобрести новостройку, поэтому одной только льготной ипотекой на новостройки не восстановить спрос на рынке», — объяснил он.

По его словам, сейчас много факторов сдерживают покупательскую активность: низкий объем предложения на финальной стадии готовности, снижение уровня реальных доходов населения, нестабильная ситуация в экономике и эффект ожидания дальнейшего снижения ставок.

12 мая директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил «Известиям», что в апреле по сравнению с мартом впервые с допандемийного 2019 года средняя цена продажи вторичного жилья снизилась на 0,5%, достигнув 79,6 тыс. рублей за квадратный метр.

По его словам, сейчас значительная часть сделок проходит в сегменте до 7 млн рублей.

Последние годы в РФ был ажиотажный спрос на жилье: льготная ипотека на новостройки опосредованно повлияла и на вторичный рынок, напомнил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Сейчас же интерес к сделкам снизился, а вместе с ним и цены, сказал он.