Прямой эфир

Цены на вторичное жилье упали впервые с 2019 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В апреле по сравнению с мартом впервые с допандемийного 2019 года средняя цена продажи вторичного жилья снизилась на 0,5%, достигнув 79,6 тыс. рублей за «квадрат». Об этом «Известиям» рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Дом ли еще будет: расширение льготной ипотеки позволит снизить платеж на 41%
С какими субсидированными программами лучше объединить такой кредит

Это уже не погрешность, а показательный тренд, который укрепился, подчеркнул он.

«Мы зафиксировали заметный спрос на низкобюджетные объекты в Москве, это повлияло на средний чек по покупке вторички в сторону снижения. Так, сейчас значительная часть сделок проходит в сегменте до 7 млн рублей», — рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Последние годы в стране был ажиотажный спрос на жилье: льготная ипотека на новостройки опосредованно повлияла и на вторичный рынок, напомнил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Сейчас же интерес к сделкам снизился, а вместе с ним и цены, сказал он.

Спрос на вторичную недвижимость за последний месяц рухнул на 55-60%, а объем предложения, напротив, увеличился на 11%, сообщил Ильдар Хусаинов. В числе основных причин снижения интереса покупателей к вторичке — высокие ипотечные ставки, считает он.

Сейчас средняя рыночная ставка по жилищному кредиту (без учета льготных программ на новостройки) составляет 14-15%, указал эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.

В таких условиях подавляющая часть покупателей не может взять заем, сказала Дымова. Те, кому необходимо решить жилищный вопрос срочно, вынуждены рассматривать объекты в низком ценовом сегменте, например, меньшей площади, добавила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Квадратное» уравнение: цены на вторичку упали впервые с 2019 года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022