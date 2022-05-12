Цены на вторичное жилье упали впервые с 2019 года

В апреле по сравнению с мартом впервые с допандемийного 2019 года средняя цена продажи вторичного жилья снизилась на 0,5%, достигнув 79,6 тыс. рублей за «квадрат». Об этом «Известиям» рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Это уже не погрешность, а показательный тренд, который укрепился, подчеркнул он.

«Мы зафиксировали заметный спрос на низкобюджетные объекты в Москве, это повлияло на средний чек по покупке вторички в сторону снижения. Так, сейчас значительная часть сделок проходит в сегменте до 7 млн рублей», — рассказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Последние годы в стране был ажиотажный спрос на жилье: льготная ипотека на новостройки опосредованно повлияла и на вторичный рынок, напомнил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Сейчас же интерес к сделкам снизился, а вместе с ним и цены, сказал он.

Спрос на вторичную недвижимость за последний месяц рухнул на 55-60%, а объем предложения, напротив, увеличился на 11%, сообщил Ильдар Хусаинов. В числе основных причин снижения интереса покупателей к вторичке — высокие ипотечные ставки, считает он.

Сейчас средняя рыночная ставка по жилищному кредиту (без учета льготных программ на новостройки) составляет 14-15%, указал эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота.

В таких условиях подавляющая часть покупателей не может взять заем, сказала Дымова. Те, кому необходимо решить жилищный вопрос срочно, вынуждены рассматривать объекты в низком ценовом сегменте, например, меньшей площади, добавила она.

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«Квадратное» уравнение: цены на вторичку упали впервые с 2019 года