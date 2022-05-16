Польский журналист назвал оскорбительным очернение Дня Победы

Сравнение немецкой оккупации во время Второй мировой войны и послевоенного периода является оскорбительным для тех, кто боролся против фашизма. Такое мнение выразил польский журналист Михал Радзиковски в статье для Myśl Polska, опубликованной 15 мая.

«Те, кто сравнивают период оккупации с послевоенным периодом, вероятно, не осознают (или умышленно игнорируют это), что немецкая победа неизбежно означала бы истребление польского народа или, в лучшем случае, радикальное обезлюдение», — отметил журналист.

По его словам, в настоящее время День Победы в стране пытаются игнорировать. Радзиковски добавил, что в Польше распространяется нарратив о том, что освобождение от фашизма Советской армией стало «началом новой оккупации» республики.

Высказывания подобного рода можно услышать от властей. Журналист привел в качестве примера слова премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, который в интервью итальянской ежедневной газете «Ла Стампа» заявил, что «действия Красной Армии на наших землях были направлены не на восстановление нашей независимости, а наоборот».

«Тезисы о «новой оккупации» и «коммунизме, принесенном на штыках» — оскорбления для тех, кто пролил кровь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками под Ленино, Студзянками, в борьбе за Поморский Вал или, наконец, при штурме Берлина», — отметил автор статьи.

Радзиковски рассказал, что среди них был его дед, дошедший до Берлина. Журналист отметил, что он в то время не руководствовался какими-либо идеологическими или политическими мотивами при вступлении в польскую армию.

«К сожалению, сегодня их героизм не ценят в стране. Большую ценность представляют действия так называемых «проклятых», в числе которых различные военачальники во главе со знаменитым Ромуальдом Райсом (польский офицер, который был казнен за преступления против мирного населения. — Ред.)», — подчеркнул журналист.

Как подчеркнул автор статьи, отрицание победы Красной армии во Второй мировой ставит Польшу в один ряд с побежденными.

«Я боюсь, что эти предрассудки и фобии вскоре приведут к релятивизации нацистских преступлений, как это уже происходит с преступлениями, совершенными бандеровцами во время Второй мировой войны», — подытожил журналист.

20 апреля стало известно, что в Польше снесут три памятника советским солдатам. Среди них — памятник красноармейцу в Седльце, который был воздвигнут сразу после окончания Второй мировой войны.

До этого, 14 апреля, сообщалось, что в Польше планируют снести еще 60 памятников советским солдатам.

23 марта в эфире польского телевидения был показан сюжет, как демонтировали памятник солдатам Красной армии. На месте демонтажа находился глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, который сказал что в общественном пространстве свободной, независимой и демократической Польши нет места для красной звезды. По его словам, за этим символом якобы скрываются преступления коммунистов с межвоенного времени.

В Польше с 2014 года снесли более 100 памятников советским воинам. 22 июня 2017 года страна внесла изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос памятников советским воинам. МИД России назвал подобные действия «сознательной провокацией» и пообещал, что они не останутся без ответа.