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Польские власти намерены снести 60 памятников советским солдатам

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В Польше планируют снести 60 памятников советским солдатам. Об этом заявил в четверг, 14 апреля, глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий в эфире «Радио Гданьск».

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«У нас есть список из около 60 мест, из которых памятники необходимо удалить», — заявил он.

В ближайшее время будут снесены памятники в Великопольском и Силезском воеводствах.

Он предупредил, что не все в Польше согласны с решением уничтожить памятники. И добавил, что проведет с «непокорными» беседу.

«Возможно, у них есть аргументы, которые смогут убедить меня, что красная звезда, символ системы, которая убила 100 млн человек, должна находиться в общественном пространстве», — сказал он.

9 марта сообщалось о том, что на севере Польши уничтожили памятник советским воинам-освободителям. До 2001 года мемориал находился в центре города. По решению властей его перенесли на городское кладбище. Скульптура представляла собой советского солдата, который держит маленькую девочку и голубя.

23 марта в эфире польского телевидения был показан сюжет, как демонтировали памятник солдатам Красной армии. На месте демонтажа находился Навроцкий, который сказал что в общественном пространстве свободной, независимой и демократической Польши нет места для красной звезды. По его словам, за этим символом якобы скрываются преступления коммунистов с межвоенного времени.

24 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следствию провести проверку в связи с демонтажем памятника солдатам Красной армии в Польше. По его данным, в населенном пункте Хжовице, на юго-западе Польши, в присутствии чиновников и представителей местных властей был демонтирован монумент, воздвигнутый в 1949 году на месте гибели 620 красноармейцев 1-го Украинского фронта, останки которых были позже эксгумированы и перенесены на военное кладбище.

В Польше с 2014 года снесли более 100 памятников советским воинам. 22 июня 2017 года страна внесла изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос памятников советским воинам. МИД России назвал подобные действия «сознательной провокацией» и пообещал, что они не останутся без ответа.

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