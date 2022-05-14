Опубликовано видео удара по военным ВСУ на переправе через Северский Донец
Минобороны России в субботу, 14 мая, опубликовало кадры уничтожения понтонной переправы и подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринявшего попытку переправиться через реку Северский Донец.
В министерстве отметили, что расчетом беспилотного летательного аппарата было обнаружено подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты. Российские военные скорректировали огонь артиллерии по наведенной переправе и украинской бронетехники, укрывавшихся в лесном массиве.
Артиллерийским огнем понтонная переправа была полностью уничтожена. Бронетехника ВСУ, которая успела переправиться по понтонам, также была уничтожена.
Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал кадры работы артиллерии по позициям ВСУ в районе Золотого. Он отметил, что артиллерия защитников Луганска работает по всей линии боевого соприкосновения, помогая продвигаться к городу Золотое. Отмечается, что взятие этого района позволит выйти к Лисичанску, где находится крупная группировка вооруженных сил Украины.
Также в субботу Минобороны РФ показало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе спецоперации по защите Донбасса. По данным ведомства, личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожил огневые точки противника.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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