Прямой эфир
Сюжет:

В Риге допустили передачу памятника Освободителям России

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия сможет забрать памятник воинам Советской армии — освободителям советской Латвии и Риги после того, как будет воспроизведен его демонтаж. Об этом 14 мая заявил в эфире Латвийского радио вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс.

Он отметил, что до него доходила информация о желании российской стороны забрать монумент себе.

Цветочное противостояние: в Риге хотят снести памятник воинам-освободителям
Как далеко готовы зайти латвийские власти в своей русофобии

«Это вполне возможно. Я не эксперт по монументам, но насколько я понимаю, все монументы, которые снимаются, затем отправляются в специальное хранилище. А потом уже решается, что с ними делать дальше», — сказал Смилтенс.

9 мая множество жителей латвийской столицы пришли к монументу почтить память советских солдат и возложить цветы. Однако уже на следующий день сотрудники муниципального предприятия бульдозером собрали и вывезли цветы, чем вызвали возмущение общественности. Люди снова принесли цветы к монументу. После чего сотрудники полиции полностью перекрыли доступ к монументу Освободителям.

Спустя несколько дней, 12 мая, латвийским сеймом был принят законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Этим законом Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, находящегося до этого под охраной данного соглашения. Действие статьи соглашения приостановлено с 16 мая этого года до тех пор, пока РФ не изменит политику в отношении Украины.

На следующий день Рижская дума на заседании проголосовала за снос памятника Освободителям. После этого Москва заявила о готовности забрать монумент.

В тот же день оппозиционный латвийский депутат Игорь Пименов в беседе с «Известиями» рассказал, что решение о сносе памятника Освободителям в Латвии не одобряется многими латышами, поскольку они с трепетом относятся ко всем символам героизма латвийского народа, проявленного в годы Великой Отечественной войны.

Горожане запланировали провести акцию в защиту памятника. Тогда сотрудники полиции быстро перекрыли Ратушную площадь в центре Риги. Полиция задержала, в том числе, депутата Европарламента Татьяну Жданок за участие в митинге.

В 2021 году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А 31 марта сейм большинством голосов утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, этими поправками запрещено проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника солдатам Советской армии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022