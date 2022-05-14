В Германии выступили за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Украине необходимо предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Об этом 14 мая заявил глава земельной группы Христианско-социального союза в бундестаге Александер Добриндт.

«Если Украина хочет получить статус кандидата на вступление в ЕС, то мы поддерживаем это», — цитирует его газета Augsburger Allgemeine.

При этом Добриндт отметил, что, вероятно, это произойдет не в ближайшее время, так как ускоренной процедуры приема стран в ЕС нет.

«Для получения членства в ЕС в стране часто необходимы фундаментальные структурные изменения», — добавил он, отметив, что этот процесс может затянуться на долгие годы.

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер также выступил за ускорение процесса.

«Если президент [Украины Владимир] Зеленский просит дать четкий сигнал для своей страны о вступлении в ЕС, то ответ от стран ЕС должен быть: «Да, добро пожаловать», — заявил он.

12 мая в МИД Франции сообщили, что заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне.

10 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Европу в попытке обмануть Киев. Он заявил, что если она не даст Украине статус кандидата в члены ЕС, то Киев такого не потерпит.

30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз и надеется в июне получить ответ.

5 мая Зеленский предложил ЕС взять шефство над регионами его страны для их восстановления. Он отметил, что это якобы станет историческим примером взаимодействия и партнерства между странами.

4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала масштабный пакет помощи Киеву, который «поможет ей в ее будущем в ЕС». По ее словам, этот пакет поможет привлечь инвестиции, провести необходимые реформы и «вымостит Украине дорогу в ее будущем в ЕС». 10 апреля она также заявила, что обычно процесс вступления страны в ЕС занимает годы, однако эта ситуация является экстраординарной.

28 февраля украинский лидер подписал заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Киеву статуса страны-кандидата.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.