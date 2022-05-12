В Евросовете намерены обсудить заявку Украины на вступление в ЕС в июне

Заявка Украины на вступление в Евросоюз (ЕС) будет обсуждаться на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне. Об этом сообщили в МИД Франции 12 мая.

«Заявка Украины на вступление в ЕС в настоящее время рассматривается Европейской комиссией», — заявил представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на вступление его страны в Европейский союз 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент.

30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз и надеется в июне получить ответ.

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в Евросоюз может занять многие годы. По его мнению, на это могут уйти даже десятилетия. При этом глава французского государства отметил, что Украина «уже является членом европейской семьи».

11 мая жители Германии объяснили, почему Украину не следует принимать в ЕС. Свое мнение высказали читатели журнала Der Spiegel, заметив, что Украине очень далеко до соответствия критериям Евросоюза.

При этом ее президент Зеленский, указали немцы, только требует чего-то от других стран, тогда как ему самому дать им нечего. Как заметил один из подписчиков, в случае вступления Украины в Евросоюз она станет еще одним «получателем субсидий с сомнительной экономической системой».