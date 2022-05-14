В Канске ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Сотрудники межмуниципального отделения МВД по Красноярскому краю в субботу, 14 мая, начали поиски пропавшего в Канске 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Сотрудники МО МВД России «Канский» ищут потерявшегося 10-летнего мальчика, который вчера около 20:00 ушел гулять во двор дома по улице Урицкого в Канске, после чего родители потеряли с ним связь», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в поисках также принимают участие сотрудники участковой службы полиции, ПДН, уголовного розыска и патруль. Известны приметы ребенка: рост 150 см, светло-русые волосы и карие глаза, был одет в джинсы синего цвета, рубашку в клетку, спортивную кофту и серые кроссовки.

13 мая в Южно-Сахалинске волонтеры поисково-спасательного отряда (ПСО) «СОВА» нашли пропавшую первоклассницу. Мама девочки пошла в детский сад за младшим сыном, а когда вернулась, дочки дома не оказалось. Родители сообщили об исчезновении ребенка в оперативные службы. Волонтеры, сотрудники полиции и Следственного комитета сразу же вышли на поиски ребенка.

Школьницу нашли волонтеры ПСО «СОВА». Оказалось, что девочка на автобусе проехала половину города, погуляла, а с наступлением темноты пешком пошла домой.